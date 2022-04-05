Путін розуміє тільки силу. Ми не зупинимось, доки він не зазнає краху, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За її словами, Путін навряд чи серйозно ставиться до перемовин з Україною, якщо при цьому продовжує обстріли цивільного населення.
"Щоб досягти миру, ми повинні бути твердими. Це означає, що ми, наші союзники та партнери подвоїмо те, що вже поставило Путіна в незручне становище – санкції проти його режиму та значущу зброю для України…. Сила – це єдине, що розуміє Путін. Саме це має і надалі визначати нашу відповідь. Нам потрібно і надалі сильно бити по його режиму додатковими санкціями. Ми повинні переконатися, що Путін більше ніколи не зможе загрожувати Україні", - наголосила Трасс.
"Ми намагаємося розширити коаліцію вільних демократій. І ми демонструємо залізний підхід у цій місії, щоб назавжди зупинити війну Путіна. Зараз час триматися взятого курсу. Разом ми не зупинимось, поки Україна не переможе, а Путін не зазнає краху", - додала міністр.