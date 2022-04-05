Путін розуміє тільки силу. Ми не зупинимось, доки він не зазнає краху, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс заявила, що Заходу потрібно ще більше посилювати тиск на Путіна та допомагати Україні аж до перемоги, тому що лідер РФ розуміє тільки силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За її словами, Путін навряд чи серйозно ставиться до перемовин з Україною, якщо при цьому продовжує обстріли цивільного населення.

"Щоб досягти миру, ми повинні бути твердими. Це означає, що ми, наші союзники та партнери подвоїмо те, що вже поставило Путіна в незручне становище – санкції проти його режиму та значущу зброю для України…. Сила – це єдине, що розуміє Путін. Саме це має і надалі визначати нашу відповідь. Нам потрібно і надалі сильно бити по його режиму додатковими санкціями. Ми повинні переконатися, що Путін більше ніколи не зможе загрожувати Україні", - наголосила Трасс.

"Ми намагаємося розширити коаліцію вільних демократій. І ми демонструємо залізний підхід у цій місії, щоб назавжди зупинити війну Путіна. Зараз час триматися взятого курсу. Разом ми не зупинимось, поки Україна не переможе, а Путін не зазнає краху", - додала міністр.

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