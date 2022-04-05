Словенія вимагає скоротити штат посольства РФ на 33 особи

Міністерство закордонних справ Словенії викликало російського посла Тимура Ейвазова та оголосило про рішення скоротити штат представництва Росії у Любляні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз словенського зовнішньополітичного відомства.

"Сьогодні міністерство закордонних справ Республіки Словенія викликало посла російської федерації Тимура Ейвазова, щоб висловити обурення та найрішучіший протест у зв’язку з очевидними доказами того, що збройні сили РФ вчинили воєнні злочини проти мирного населення в українському місті Буча", ­– зазначається у пресрелізі.

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У МЗС також заявили, що прийнято рішення щодо скорочення чисельності дипломатичного та адміністративно-технічного персоналу посольства російської федерації відповідно до статті 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Згідно з нею, держава перебування іноземної місії має змогу вимагати від іноземного дипломатичного представництва чи консульської установи встановлювати розмір представництва у межах, які вона вважає розумними, з огляду на обставини та умови в державі перебування, а також потреби конкретної місії.

"У цьому контексті Республіка Словенія вирішила зрівняти розмір дипломатичного представництва РФ з дипломатичним представництвом Республіки Словенія в Москві", – наголосили в словенському відомстві.

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За повідомленням інформагентства STA, МЗС Словенії вирішило скоротити штат дипломатичного представництва Росії в Любляні з 41 до 8 дипломатів, тобто майже на 80%.

Раніше сьогодні про висилку дипломатів РФ заявили у МЗС Данії (15), Італії (30), Румунії (10), Іспанії (25) та Швеції (3). Учора уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів "небажаними особами", у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.