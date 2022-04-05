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На Східному напрямку 5 квітня була відбита 1 атака окупантів, знищено до 80 рашистів, 4 танки (1 захоплений), 9 БТР, - ОТУ "Схід"

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На Східному напрямку 5 квітня була відбита 1 атака окупантів, знищено до 80 рашистів, 4 танки (1 захоплений), 9 БТР, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід" 

 Зокрема, 05 квітня російські фашистські війська здійснили 1 атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили: особового складу – до 80; танків – 4 (з них захоплено - 1); БТР – 9; БМП – 10;  міномет – 1; БМ-21 – 1; АТ – 17; БПЛА – 1; паливозаправники – 2.

Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив одну атаку на Східному напрямку, втратив до 30 солдат, 2 танки, 2 гармати, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
  • Микола Мазуренко
    Для одного дня круто. І 80 орків не встигли на пошту награбоване відправити.
  • Сергій Осадчий
    Що значить "похожи"???
    Україна поки іде війна не оприлюднює втрати, але не каже, що вони мінімальні, або відсутні.
    Приблизні втрати відомі - і вони дааалеко не на користь мордору.

    Фільтруй, що пишеш.
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