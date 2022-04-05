Окупанти в Бучі ставили розтяжки у квартирах, якщо знаходили українську символіку, - Монастирський
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Війська РФ мінували квартири в Бучі, залишали там розтяжки.
Про це заявив під час відвідин Бучі глава МВС Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ.
За словами міністра, лише за вчорашній день рятувальники виявили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів.
"Це й нерозірвані снаряди та залишки вибухівки та міни-розтяжки. Зокрема, фіксують міни-розтяжки, які є в будинках. Окупанти заходили у квартири, якщо виявляли українську символіку або документи військовослужбовців, то залишали розтяжки, гранати. Тому іде надзвичайно складна і відповідальна робота. За міжнародними стандартами один день активних бойових дій означає місяць розмінування", - розповів Монастирський.