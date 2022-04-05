Зеленський присвоїв звання Героя України генералу Олександру Сирському

Керівник оборони Києва, генерал-полковник Олександр Сирський удостоєний звання Героя України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Зеленського, опублікованному на офіційному сайті Глави держави.

В тексті указу зазначається: "За особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" СИРСЬКОМУ Олександру Станіславовичу – генерал-полковнику".

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