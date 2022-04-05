Кабмін починає відновлення звільнених населених пунктів

Кабінет Міністрів розпочинає відновлення населених пунктів, які були звільнені від російських окупантів. Йдеться про відновлення як житлових будинків, так і критичної інфраструктури.

Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За останні кілька днів українські війська звільнили від окупантів Київську, Чернігівську та Сумську області. Весь світ побачив сотні вбитих і закатованих українців, побачив майже повністю зруйновані міста, побачив майже повністю зруйновану критичну інфраструктуру. Наша задача - відновити життя на цих територіях, наскільки це можливо. Працюємо над тим, аби у всі ці населені пункти повернулася подача електроенергії, води, а люди, які втратили домівки, отримали прихисток", - сказав він.

Один із напрямків цієї роботи - обстеження пошкоджених будівель.

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"Треба сформувати повну картину того, що підлягає відновленню, а що не підлягає відновленню, і сьогодні ми затвердимо механізм такої оцінки", - сказав він.

Також уряд через "Укрзалізницю" буде закуповувати необхідні будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт.

"Будемо одразу проводити відновлювальні роботи там, де це можливо, там, де це потрібно, будемо допомагати містам і селам, які пережили цей жах", - сказав він.

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Крім цього, уряд виділяє кошти на відновлення критичної інфраструктури, постраждалої від дій окупантів.

"Нафтогаз" допоможе профінансувати відновлення такої інфраструктури. Через "Ощадбанк" компанії буде надано кредит на 4,5 млрд грн. Це також дозволить "Нафтогазу" закупати блакитне пальне і забезпечувати його подальший видобуток, платити податки і дивіденди до бюджету", - сказав він.

Раніше у Міністерстві інфраструктури розповіли, скільки часу знадобиться на відбудову зруйнованих мостів у Київській області.