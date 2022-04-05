Сьогодні вдалося евакуювати понад 3,8 тис. громадян, - Верещук

колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя після блокування у місті Мангуш була вимушена повернутись.

Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні евакуйовано 3 846 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 216 людей. З них 1496 людей з Маріуполя та 720 людей з міст: Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за словами Верещук, колона з 7 автобусів для евакуації людей з Маріуполя, яка рухалась у супроводі Міжнародного Комітету Червоного Хреста, після блокування у місті Мангуш, була вимушена повернутись.

"По дорозі цими автобусами були евакуйовані маріупольці та місцеві мешканці з міста Бердянськ. Також за колоною автобусів слідує понад 40 приватних автомобілів. Вже найближчим часом 400 людей будуть у безпеці в Запоріжжі", - зазначила міністр.

Також до Запоріжжя повернулись 17 мікроавтобусів, які були відправлені зранку до Бердянська. На них евакуювали 150 людей з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне та Кремінна. А з Луганської області вдалося евакуювати 1 080 людей.

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