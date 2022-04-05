Під нові санкції ЄС та США можуть потрапити доньки Путіна, - Bloomberg

США, Європейський союз та G7 координують новий пакет санкцій проти Росії, включаючи заборону США на нові інвестиції в країну. Також Європейський союз розглядає можливість запровадити санкції проти двох дочок російського президента Володимира Путіна.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Bloomberg.

За словами джерела, уряди також збільшать санкції щодо фінансових установ та державних підприємств у Росії, а також запровадять санкції щодо невказаних російських посадових осіб та членів їхніх сімей.

Нові заходи мають на меті деградувати інструменти російської державної влади та завдати Росії гострої та негайної економічної шкоди.

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За словами джерел, знайомих із цим питанням, ЄС також обговорює санкції проти дочок президента Росії Володимира Путіна. Доньки Путіна є частиною запропонованого списку санкцій, який також включає політичних діячів, магнатів та членів їхніх сімей, а також кількох пропагандистів.

Ці санкції ще не схвалено. У Путіна та його колишньої дружини є дві доньки. За даними ЗМІ, їх звуть Марія Воронцова та Катерина Тихонова.

Раніше Євросоюз оголосив про п'ятий пакет санкцій щодо Росії через війну в Україні. Нові санкції торкнуться імпорту вугілля, заборони операцій з чотирма ключовими російськими банками та заборони заходу суден у порти.