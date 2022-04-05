В окупованому Мелітополі - мародерство і грабунки, - мер Федоров

Окупований російськими військами Мелітополь заполонили мародерство і грабунки у великих масштабах.

Про це заявив мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ситуація досить тяжка, тому що услід за тими гуманітарними проблемами, які утворили окупанти (це – нестача продуктів харчування, медикаментів, палива) сьогодні ще й почався новий виток мародерства та грабунків, але уже у великих мастабах, якими керує самопроголошена міська голова Галина Вікторівна Данильченко під охороною російських солдатів", – наголосив він.

За словами Федорова, грабунків та мародерства у Мелітополі насамперед зазнають комерційні установи і бізнесмени.

"Наприклад, два дні тому вони пограбували майданчик сільгосптехніки. Учора вони ще раз пограбували майданчик, де були частини до сільгосптехніки, а також комбайни", – зазначив Федоров.

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Він також додав, що його команда намагається контролювати ситуацію у Мелітополі "наскільки це можливо".

Федоров зазначив, що наразі місто контролюється російськими військовими та представниками Росгвардії.