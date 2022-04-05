Чекаємо доказів того, що Грузія не допомагає Росії обходити санкції, - Кулеба

Україна працює з іншими країнами над тим, щоб Росії не допомагали обходити санкції.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби ми не мали впливу на Грузію, на інші країни, через які росіяни намагаються організувати обхід санкцій, то вони б вже давно це зробили і вплив санкцій на Росію був би мінімізований. Це наша щоденна задача. Ми працюємо з партнерами. Якщо ми не маємо впливу на країну, то ми знаходимо країну, яка має вплив на неї і працюємо таким чином, щоб вони не допомагали РФ обходити санкції.

Що стосується Грузії. Ми чекаємо на офіційні докази та переконливі аргументи від Грузії, що вони цього не роблять. Потім будемо вирішувати, які дії вживати до них, якщо ці докази та аргументи не будуть достатньо переконливими", - зазначив Кулеба.

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