Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад і територій.
"Це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій", – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Проект постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій.
Зокрема, йдеться про придбання таких матеріалів:
- скло для відновлення віконних і дверних блоків;
- OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;
- металевий дріт, цвяхи, саморізи;
- плівка, тенти;
- листи металеві (профнастил) та шиферні плити.
Нагадаємо, раніше Уряд спростив процедури щодо імпорту будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури.