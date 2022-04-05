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Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали

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Регіони за рахунок коштів Державного бюджету зможуть закуповувати будівельні матеріали
Громади зможуть самостійно здійснювати закупівлі необхідних будівельних матеріалів для аварійних робіт відновлення інфраструктури за кошти держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві розвитку громад і територій.

"Це рішення дозволить в умовах воєнного стану оперативно придбати найнеобхідніші будівельні матеріали для проведення відновлювальних робіт у лікарнях, адміністративних приміщеннях, житлових будівлях та комунальних підприємствах, що зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій", – зазначив Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Проект постанови передбачає можливості придбання будівельних матеріалів для першочергових аварійно-ремонтних робіт на об’єктах, які пошкоджені внаслідок бойових дій, замовником яких є військові адміністрації в населених пунктах, які постраждали внаслідок бойових дій.

Зокрема, йдеться про придбання таких матеріалів:

  • скло для відновлення віконних і дверних блоків;
  • OSB-плити (ДСП та ДВП плити), гіпсокартонні плити, бруси, дошки та рейки;
  • металевий дріт, цвяхи, саморізи;
  • плівка, тенти;
  • листи металеві (профнастил) та шиферні плити.

Нагадаємо, раніше Уряд спростив процедури щодо імпорту будівельної продукції, необхідної для відбудови зруйнованої інфраструктури.

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