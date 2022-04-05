Уряд дозволив мережам продовольчих магазинів брати пільгові кредити

Уряд дозволив продовольчим мережам залучати пільгові кредити терміном на рік під 5%, максимальна сума – 1 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив 5 квітня.

Це дозволить поповнити обігові кошти, не закривати магазини та вчасно розраховуватися за продукти з українськими виробниками, пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовольчі мережі сьогодні фактично стали об’єктами критичної інфраструктури. Уряд тісно співпрацює з такими мережами, аби в усіх містах і селах були продукти харчування, соціальні товари та речі першої необхідності", – розповів він.

Також Шмигаль повідомив, що вже розпочалася програма безкоштовної роздачі продуктових наборів у прифронтових містах України. Їх видано вже 200 тисяч, найбільше – на Донеччині, Харківщині та Київщині.

Всього сформують близько 12 мільйонів наборів з їжею. Для цього уряд закупив 133 тисячі тонн продовольства на майже 4 млрд грн, зокрема – в українських підприємств, аби завантажувати їх замовленнями.

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