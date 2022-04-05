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Росію варто ізолювати на міжнародній арені, - глава МЗС Польщі Рау

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Російська Федерація своєю агресією в Україні втратила до себе довіру, а тому її потрібно ізолювати на міжнародній арені і покарати за злочини.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Складно заперечити, що росія веде війну в Україні варварським способом. Ця війна коштує життя вже тисяч цивільних людей, зокрема дітей. Це призводить до того, що Російська Федерація втратила всіляку довіру до себе. Країну, яка скоює воєнні злочини, має бути ізольовано на міжнародній арені і покарано", - наголосив він під час спільної пресконференції з главою МЗС Великої Британії Елізабет Трасс.

За словами Рау, Варшава разом із Лондоном вимагає введення жорстких санкцій проти росії, а також, щоб РФвідповіла за воєнні злочини в міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

"Якщо ми не зможемо зараз зупинити російський режим, то ризикуємо, що в недалекому майбутньому він здійснить чергові акти агресії", - зазначив він.

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Топ коментарі

  • Rino Onix
    Сумам вдалося здійснити неможливе. Не маючи військових підрозділів, місцева територіальна оборона зупинила ворога.
    В нас усі міста - герої, але те, що зробили Суми силами територіальної оборони… Вони зупинили елітні танкові дивізії російської армії, це подвиг, про який говоритимуть віками.
  • Super Gut
    Бжезинский: Россия - это вообще лишняя страна
  • Микола Мазуренко
    Краще УСЫПИТЬ.
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