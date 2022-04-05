Польща підписала свій найбільший військовий контракт на 250 американських танків "Абрамс"
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Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків "Абрамс" M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", з посиланням на RMF24.
Ще в липні 2021 року Польща надіслала відповідний запит США. У жовтні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки будуть розміщуватися на сході країни. У лютому продаж танків схвалили у Держдепі і врешті у березні - в Конгресі США.