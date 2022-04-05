Новини

Польща підписала свій найбільший військовий контракт на 250 американських танків "Абрамс"

12 22077
Польща підписала свій найбільший військовий контракт на 250 американських танків "Абрамс"
Міністерство оборони Польщі підписало контракт на закупівлю 250 американських танків "Абрамс" M1A2 обсягом 20 млрд злотих (понад 4 млрд євро), що є найбільшим контрактом на закупівлю озброєння для польської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда", з посиланням на RMF24.

Ще в липні 2021 року Польща надіслала відповідний запит США. У жовтні міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що танки будуть розміщуватися на сході країни. У лютому продаж танків схвалили у Держдепі і врешті у березні - в Конгресі США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT

Топ коментарі

  • Aleks Schneider ca0fabee
    Jebać putlera! Ruska kurwa! 🐷
  • Dmitriy Volkov 0cbd9337
    очень интересно, очень. Не "Леопарды" купили, а "Абрамсы", мда...
    Это плевок в сторону Германии, немцам это сигнал - нехрен было так перед кремлем прогибаться, ну а в штаб-квартире General Dynamics в славном штате Вирджиния (производители Абрамсов), сейчас летят вверх пробки шампанского под выкрики: "Слава Украине!"
  • Paul Foxen
    razem jesteśmy silni
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини