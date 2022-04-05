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Для ЗСУ потрібні бортові вантажівки, тягачі та підйомники, - Корбан

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Для ЗСУ потрібні бортові вантажівки, тягачі та підйомники, - Корбан
Українські в Дніпрі потребують бортові вантажівки, тягачі та підйомники.

Про це у Facebook повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібні бортові вантажівки, тягачі, підйомники - багато. Армія повинна рухатися, це живий організм.

Скасуйте акциз на ввезення вантажівок для потреб армії. Він ще діє без винятків. Це в середньому 20 тис євро на одну вантажівку. Куплю одразу сотню!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Жаль, що КрАз похерили білоруськими і чеськими контрактами.
  • Jose Rodriguez Gacha
    Респектище таким людям
  • Юрій Вінгорськи
    зараз війна.
    зайшли в любий автопарк,
    оцінили потрібну техніку,
    склали акт вилучення для потреб ВСУ
    поїхали робити справу
    кінець війни, виплата компенсації
    ВСЕ!!
    і не шукайте дурніших
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