Для ЗСУ потрібні бортові вантажівки, тягачі та підйомники, - Корбан
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Українські в Дніпрі потребують бортові вантажівки, тягачі та підйомники.
Про це у Facebook повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібні бортові вантажівки, тягачі, підйомники - багато. Армія повинна рухатися, це живий організм.
Скасуйте акциз на ввезення вантажівок для потреб армії. Він ще діє без винятків. Це в середньому 20 тис євро на одну вантажівку. Куплю одразу сотню!" - йдеться в повідомленні.