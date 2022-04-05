Для ЗСУ потрібні бортові вантажівки, тягачі та підйомники, - Корбан

Українські в Дніпрі потребують бортові вантажівки, тягачі та підйомники.

Про це у Facebook повідомив голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібні бортові вантажівки, тягачі, підйомники - багато. Армія повинна рухатися, це живий організм.



Скасуйте акциз на ввезення вантажівок для потреб армії. Він ще діє без винятків. Це в середньому 20 тис євро на одну вантажівку. Куплю одразу сотню!" - йдеться в повідомленні.

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