Зберігається висока ймовірність ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва, - КМВА

Жителів столиці просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"В Києві та області проводиться робота щодо виявлення та ліквідації груп інформаторів російських спецслужб. У звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Продовжується робота з нарощування рубежів оборони", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника КМВА Миколи Жирнова, зберігається висока ймовірність нанесення противником ракетних ударів по елементам військової та цивільної інфраструктури Києва. Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"У посиленому режимі працює інфраструктура міста. Містянам надаються усі комунальні послуги. У Києві оновлено рух наземного пасажирського транспорту, який курсуватиме з 8:00 до 19:00. Метрополітен здійснює перевезення пасажирів із 7:30 до 19:00. Потяги курсуватимуть через Південний міст, відновлено роботу пересадочного вузла "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", - розповів він.

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