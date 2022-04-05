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Зберігається висока ймовірність ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва, - КМВА

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Зберігається висока ймовірність ракетних ударів по об'єктах інфраструктури Києва, - КМВА
Жителів столиці просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"В Києві та області проводиться робота щодо виявлення та ліквідації груп інформаторів російських спецслужб. У звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Продовжується робота з нарощування рубежів оборони", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника КМВА Миколи Жирнова, зберігається висока ймовірність нанесення противником ракетних ударів по елементам військової та цивільної інфраструктури Києва. Громадян просять не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"У посиленому режимі працює інфраструктура міста. Містянам надаються усі комунальні послуги. У Києві оновлено рух наземного пасажирського транспорту, який курсуватиме з 8:00 до 19:00. Метрополітен здійснює перевезення пасажирів із 7:30 до 19:00. Потяги курсуватимуть через Південний міст, відновлено роботу пересадочного вузла "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту", - розповів він.

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Топ коментарі

  • Urs
    пока только разрабатывают схематозы в полной уверенности восхождения нобелевского лауреата премии мира на вторую каденцию. Подготовительные работы идут полным ходом, оппозиционные СМИ уже нейтрализованы, пассионарии стараются выживать на передовой, коли-каклеты и васи-лифтёры в резерве, пальчевские и дубинские пока на нелегальном положении ...
  • Urs
    ну, тут до победы осталось совсем немного - получить орден Почетного легиона, орден Звезды Италии, ну и до кучи какой нибудь испанский орден Гражданских Заслуг, выдвинуться на Нобелевскую премию мира, и уже никакой Канцлерский суд штата Дэлавер нихера не сделает, потому что вторая каденция автоматом падает в руки при таком качестве избирателя, который под шумок войны безмолвно позволяет закрыть три телеканала и уничтожить наглядові рады в преддверии потока международного финансирования восстановления экономики страны.
  • Viktor Turchanikov
    Не нужно нагнетать, Киев 2022 всё-таки не Лондон 1940, а ***** не Гитлер. С ним можно и нужно хладнокровно расправляться: он этог боится.
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