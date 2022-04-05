У німецькому бундестазі заплановані дебати про різню в Бучі - очікуються жорсткі рішення уряду проти РФ, - посол Мельник
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Посол України в Німеччині Андрій Мельник оприлюднив інформацію, що 6 квітня у бундестазі відбудуться дебати з питання різні в Бучі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у твіттері.
Він зазначив: "6 квітня 2022 року Бундестаг проведе пленарні дебати (aktuelle Stunde) щодо різанини українського мирного населення в Бучі, вчиненої російськими військами, та про її наслідки.
Ми очікуємо жорстких рішень німецького уряду щодо відправлення важкої зброї для України та введення ембарго на російські газ, нафту та вугілля".