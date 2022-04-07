Троє мешканців Донеччини передавали окупантам інформацію про ЗСУ. Вони затримані, - Офіс Генпрокурора

Троє мешканців Донецької області передавали інформацію про місця дислокації блокпостів і переміщення військових ЗСУ. Це кваліфікується як державна зрада під час воєнного стану.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У повдомленні зазначається: "За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру трьом мешканцям Донеччини у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Також до них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

За даними слідства, у березні 2022 року мешканці Бахмутського, Краматорського та Волноваського району добровільно погодились передавати представникам окупаційної адміністрації РФ інформацію про місця дислокації блокпостів, місцезнаходження та переміщення військовослужбовців та техніки Збройних Сил України.

На виконання поставлених завдань підозрювані надсилали окупантам через месенджер Telegram голосові повідомлення та скріншоти Google-мапи із зробленими власноруч помітками зазначених локацій.

Отримана інформація використовувалась збройними силами РФ під час військової агресії на території України. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

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