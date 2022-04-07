Я вдячний Кіпру за рішення про недопуск російських кораблів у порти, - Зеленський у зверненні до кіпрського парламенту

Президент України Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Кіпру, подякував кіпрській владі за рішення про недопуск російських військових кораблів у порти.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться у зверненні Зеленського.

"Народе Кіпру! Я вдячний вам за принциповість, з якою ви відреагували разом з усім Європейським Союзом на повномасштабне вторгнення Росії. Ви ухвалили сильне рішення – про недопуск російських військових кораблів у ваші порти. Це справді посилює безпеку у всьому нашому регіоні", - заявив Зеленський.

Також глава держави подякував кіпріотам за надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, за ухвалену кіпрським парламентом резолюцію на підтримку України.

Водночас, як зазначив Зеленський, в умовах, коли українські громадяни і далі гинуть, а Росія все ще готує плани нового наступу і не бажає шукати миру з Україною, потрібне повне закриття портів усіх демократичних країн ЄС для російських суден.

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"Це має бути спільне рішення на рівні ЄС", - сказав він, додавши, що сам Кіпр може забезпечити призупинення використання громадянами Росії яхт та інших суден, що належать їм на Кіпрі.

"Але на рівні вашої держави можна як мінімум заморозити використання росіянами всіх яхт та інших суден, що належать їм, які є у ваших водах. Ви можете зупинити діючі привілеї для громадян РФ, починаючи з так званих золотих паспортів для всіх росіян без винятку і закінчуючи подвійним громадянством для них", - закликав президент.

Також Зеленський запропонував кіпріотам ставитися "по-старому" до тих громадян Росії, які мають на Кіпрі майно або паспорти, щодо яких буде чітко доведено, що вони засуджують воєнні злочини Росії в Україні та не мають на меті використовувати юрисдикції Кіпру для уникнення санкцій або інших обмежень.

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