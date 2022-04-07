У культовій грі Horizon Forbidden West з’явилися українські пасхалки

У культовій грі від Sony гравці знайшли цікаві деталі, пов’язані з Україною.

Як нередає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

На залізничному вагоні, покинутому в реліктових руїнах Тривожної Пустоші, було виявлено малюнок у вигляді логотипа Guerrilla Games, серця та прапора України.

В іншому місці тієї ж локації гравці побачили напис, залишений, мабуть, кимось із українських розробників команди: "Я — українець. Наша нація заслуговує на краще життя. Ми самотужки захищаємо нашу країну, ось чому я відправляю це повідомлення геймерам з усього світу: "Коли сила любові переможе любов до сили, світ пізнає мир".

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Фото:Guerrilla Games

Зазначається, що раніше нічого подібного у грі не помічали. Ймовірно, пасхалки з'явилися разом з одним із доповнень.