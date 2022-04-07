"Парад полонених" українських морпіхів - кремлівський фейк: "Не вірте ординській нечисті"

Інформація про" парад полонених" українських морпіхів, яку публікували росЗМІ, є постановкою.

Про це пише Ростислав Семків із посиланням на дані австрійського аналітика Тома Купера, інформує Цензор.НЕТ.

Доказом цього служить те, що на "піхотинцях" відстуні елементи військової форми, які зазвичай носять справжні морські піхотинці.

Також кишені розгрузок на "полонених" заповнені, а не спустошені, що має бути при затриманні бійців. Кишені розгрузок закриті, що також не дозволяється при затриманні полонених.

Водночас на рукавах всіх "полонених", окрім двох, немає жовтого чи синього скотчу. Їх використовують українські військові, щоб відрізнити свої підрозділи від ворожих.

Попри те, що військові пробули в оточенні понад 2 тижні, усі виглядають добре виголеними, ніхто не забруднений сажею та не має на собі подертого одягу.

Раніше кремлівські пропагандисти опублікували відео, на якому, нібито понад дві сотні морпіхів 503-го ОБМП здаються в полон рашистам.

503 ОБМП у Facebook повідомив: "Друзі, не вірте ординській нечисті! 503 ОБМП нікому не здавався і продовжує давати окупантам тягла там де це необхідно!".

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