Новини • Війна

"Парад полонених" українських морпіхів - кремлівський фейк: "Не вірте ординській нечисті"

31 88951
"Парад полонених" українських морпіхів - кремлівський фейк: "Не вірте ординській нечисті"
Інформація про" парад полонених" українських морпіхів, яку публікували росЗМІ, є постановкою.

Про це пише Ростислав Семків із посиланням на дані австрійського аналітика Тома Купера, інформує Цензор.НЕТ.

Доказом цього служить те, що на "піхотинцях" відстуні елементи військової форми, які зазвичай носять справжні морські піхотинці.

Також кишені розгрузок на "полонених" заповнені, а не спустошені, що має бути при затриманні бійців. Кишені розгрузок закриті, що також не дозволяється при затриманні полонених.

Водночас на рукавах всіх "полонених", окрім двох, немає жовтого чи синього скотчу. Їх використовують українські військові, щоб відрізнити свої підрозділи від ворожих.

Попри те, що військові пробули в оточенні понад 2 тижні, усі виглядають добре виголеними, ніхто не забруднений сажею та не має на собі подертого одягу. 

Раніше кремлівські пропагандисти опублікували відео, на якому, нібито понад дві сотні морпіхів 503-го ОБМП здаються в полон рашистам.

503 ОБМП у Facebook повідомив: "Друзі, не вірте ординській нечисті! 503 ОБМП нікому не здавався і продовжує давати окупантам тягла там де це необхідно!".

Також читайте: Росія грубо порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, - Денісова

Парад полонених українських морпіхів - кремлівський фейк: Не вірте ординській нечисті 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Greg Simon
    Жодному слову москалів вірити не можна, абсолютно!
    Таксамо як і угоди підписані з ними не варті навіть паперу на якому вони написані.

    Все що пишуть москалі потрібно навчитись сприймати навпаки, тоді це більш-менш буде схоже на правду.
  • Office Den Haag
    "У нас цю абсолютно вірну цитату Анджея Дуди протрактували, як звернення до Макрона. От тільки не зовсім сходиться. З тих польських матеріалів, які переглядав, бачив жорсткий випад на адресу президента Франції лише від прем'єра Польщі. А слова президента Дуди польські видання подають без конкретного адресата, тобто, як спрямовані всім охочим зайвий раз поговорити з пуйлом. Пан Дуда це застереження ще й прив'язав до іншого вислову стосовно геноциду на Київщині, наголошуючи, що не можна про щось розмовляти з людиною, яка не виконує жодної домовленості й обіцянки, а також коїть злочини проти людяності. А ще тут чітка фраза, що путіну треба ставити ультиматуми, а не сюсюкатися з ним.

    І ви впевнені, що це лише до Макрона або Шольца звернення?











    431431





    44 Shares
  • Совестно за Брата
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини