Фінська митниця затримала музейні цінності на €42 мільйони, які везли в Росію

Митниця Фінляндії призупинила повернення до Росії витворів мистецтва загальною вартістю 42 млн євро.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це інформує ERR.

Читайте також: У Лондоні продали картину Бенксі за понад $100 000. Кошти підуть на "Охматдит", - МОЗ

Ці витвори мистецтва з російських музеїв раніше були позичені на якийсь період Італії та Японії. Тепер вони залишаться на складі, за який відповідає фінська музейна агенція.

Чиновники фінської митниці пояснили, що витвори мистецтва належать до предметів розкоші, які внесені до санкційного списку Євросоюзу.

При цьому, за повідомленням митниці, в порушенні санкційних обмежень підозрюється близько 10 осіб.

Читайте також: Країни G7 заборонили нові інвестиції в РФ, зокрема в галузі енергетики