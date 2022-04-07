Ми зазнали значних втрат військ. Це трагедія, - Пєсков

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи була війна приниженням для Росії з огляду на кількість втрачених військ, він відповів: "Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".

Але в рідкісному зізнанні Росії про те, наскільки погано пішла війна, він визнав: "У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18,9 тис. осіб, 150 літаків, 135 гелікоптерів, 698 танків і 1 891 броньована машина