Ми зазнали значних втрат військ. Це трагедія, - Пєсков
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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що втрати Росії у війні з Україною є "значними".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у прямому ефірі Sky News.
Відповідаючи на запитання, чи була війна приниженням для Росії з огляду на кількість втрачених військ, він відповів: "Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".
Але в рідкісному зізнанні Росії про те, наскільки погано пішла війна, він визнав: "У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас".