Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Росія не йде з нами на контакт, - керівник Пентагону Остін-Ллойд

8 48724
Росія не йде з нами на контакт, - керівник Пентагону Остін-Ллойд
Діалог між військовими відомствами США та Росії останніми місяцями "просувається не дуже успішно", оскільки російська сторона не відповідає

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.

"Щодо питання про взаємодію з російськими колегами - я і генерал (Марк Міллі) часто зв'язувалися з нашими колегами в Росії, щоб спробувати переконатися, що ми підтримуємо діалог", - сказав Остін на слуханнях у сенаті США.

Проте він зазначив, що з середини лютого "росіяни не відповідають".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російський міністр оборони Шойгу перестав відповідати на дзвінки з Пентагону, - Washington Post

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Сергій Хоменко 6860486c
    Заведите флот в чёрное море, и сразу выйдут на контакт
  • Евгений Новиков 5b7f7ed5
    Так а ви постукайте томагавками )
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Остіне, бачу що ти не москаль. Контакт може бути тільки один: Шойгу раком перед тобою, ну а ти, брате...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини