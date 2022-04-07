Росія не йде з нами на контакт, - керівник Пентагону Остін-Ллойд

Діалог між військовими відомствами США та Росії останніми місяцями "просувається не дуже успішно", оскільки російська сторона не відповідає

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у четвер глава Пентагону Ллойд Остін.

"Щодо питання про взаємодію з російськими колегами - я і генерал (Марк Міллі) часто зв'язувалися з нашими колегами в Росії, щоб спробувати переконатися, що ми підтримуємо діалог", - сказав Остін на слуханнях у сенаті США.

Проте він зазначив, що з середини лютого "росіяни не відповідають".

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