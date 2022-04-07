Не відповідати на дзвінки з +380, не вірити українським ЗМІ та читати "Красную звезду", - в армії РФ посилюють пропаганду. ДОКУМЕНТ

РФ посилює пропаганду серед особового складу військових навчальних центрів. Про це йдеться у листі начальника ракетних військ і артилерії ЗС РФ Михайла Матвієвського до керівників навчальних центрів.

Про це повідомляють у ГУР МО України, інформує Цензор.НЕТ









"Зокрема, Матвієвський вимагає довести до особового складу заборону відповідати на дзвінки та повідомлення з телефонних номерів з кодами "+375, +380" (Білорусь, Україна). Якщо, все ж, виклик прийнято, все сказане співрозмовником за визначенням сприймати як брехню і провокацію (незалежно від змісту розмови). Після цього заблокувати номер співрозмовника на своєму телефоні, затим звернутися до оператора мобільної мережі також щодо блокування абонента. Пропаганда також має включати роз’яснення про "плюси" участі у війні з Україною. А саме про соціальні гарантії та підвищені виплати", - йдеться у листі.

Окрім цього, вже традиційно, усі українські та "інші" ресурси оголошуються такими, що розповсюджують фейки та недостовірну інформацію. Натомість всі військовослужбовці зобов’язуються кожного дня ознайомлюватися зі змістом газети "Красная звезда".

"Все це продовжує політику повної інформаційної самоізоляції РФ та впровадження пропаганди на рівні Північної Кореї. Будь-який зовнішній вплив (незалежно від якості та тематики контенту) за визначенням оголошується ворожим", - йдеться у повідомленні.

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