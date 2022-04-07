Анкара залишається надійним партнером України та буде надавати нам підтримку і у подальшому, - Кулеба провів переговори з Чавушоглу

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтвердив готовність Анкари надавати Україні подальшу підтримку у боротьбі з російською агресією

Як інформуєє Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Туреччина залишається вірним і надійним партнером України. Мій колега та друг Мевлют Чавушоглу підтвердив готовність Анкари надавати Україні подальшу підтримку. Вдячний турецькій стороні за невпинні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України", - написав Кулеба.

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