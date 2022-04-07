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Українська ППО збиватиме військові літаки Росії при спробі потрапити до Придністров’я, - Генштаб

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Українська ППО збиватиме військові літаки Росії при спробі потрапити до Придністров’я, - Генштаб
У разі наміру Росії перекинути військові літаки на територію придністровської молдавської республіки українські сили ППО збиватимуть повітряні цілі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив начальник Управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України полковник Богдан Сеник.

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"Українські сили ППО збиватимуть військові та військово-транспортні літаки зс рф над територією України у випадку спроб перекинути їх до Тирасполя", - підкреслив начальник управління.

Нагадаємо, 6 квітня у Генштабі ЗСУ зазначили, що ворог намагається покращити тактичне положення на Південнобузькому напрямку. Не виключається використання території самопроголошеної придністровської молдавської республіки для підтримки наступальної операції на зазначеному напрямку. На аеродромі Тирасполя здійснюється підготовка для прийому російських літаків.

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Топ коментарі

  • Propan
    Це правильна та вчасна заява!
  • Андрей Кайнаран
    Будь-які кацапські літаки, навіть цивільні, оскільки кацапня і на них зможе перекидати орків, у нашому повітряному просторі потрібно збивати. Повітряний простір же закритий.
  • vadyan
    Немного не в тему.
    Сегодня ночью группа Pink Floyd и их лидер Дэвид Гилмор впервые за 29 лет выпустят новую песню, посвященную Украине. В песне будет отрывок лидера Бумбокса Андрия Хлывнюка "Ой у лузі червона калина", Гилмор лично позвонил Хлывнюку в госпиталь и попросил разрешения сделать эту вставкв.
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