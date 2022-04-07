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Блінкен заявив про збільшення тиску на Росію

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Блінкен заявив про збільшення тиску на Росію
Сполучені Штати, а також союзники й партнери нарощують політичний і економічний тиск на Росію через її збройну агресію проти України і наступ на глобальний мирний порядок.

Про це заявив у четвер під час пресконференції в Брюсселі держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на кореспондента Укрінформу.

"Разом ми зберігаємо та нарощуємо тиск на кремль і його сусідів, включно з безпрецедентними санкціями", - сказав Блінкен.

Він наголосив, що Сполучені Штати, союзники й партнери "нарощують свою підтримку України в оборонній, гуманітарній і економічній сферах". Крім того, за його словами, зараз посилюються оборонні можливості країн-членів НАТО, насамперед на східному фланзі.

У цьому контексті Блінкен підкреслив, що впродовж двох останніх днів провів у Брюсселі зустрічі в форматі, який зібрався вперше і включав, крім союзників по НАТО, країни Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, Австралію, Японію, Нову Зеландію й Республіку Корея. Крім того, були залучені голови МЗС України, Грузії, Швеції й Фінляндії, керівництво ЄС. Відбулася й окрема зустріч на рівні міністрів закордонних справ у форматі G7.

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"Участь усіх цих союзників і партнерів підкреслює, наскільки широкою є коаліція країн з усього світу, які об’єдналися й постали разом із Україною проти агресії російського уряду", - заявив глава Держдепартаменту США.

Він підкреслив, що всі ці країни сприймають напад Москви не лише як агресію проти України, а й як атаку проти широкого міжнародного порядку, заснованого на колективно узгоджених правилах.

Блінкен наголосив, що останні повідомлення про звірства росіян у Бучі лише посилили колективну рішучість та єдність протистояти агресії РФ. Він зауважив, що коаліція цих країн лише зростає.

Як повідомлялося, 6-7 квітня в Брюсселі відбулася формальна міністерська зустріч країн-членів НАТО на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Одним із головних питань розглядалися нові кроки щодо реагування на війну РФ проти України.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Sharp`s


    💬 Байден: «Всего за один год наши санкции, скорее всего, сведут на нет экономические достижения России за последние 15 лет».

    💬 Путин: «Цель санкций - отбросить Россию на годы или даже десятилетия назад, отрезать от мира и нанести удар по уровню жизни россиян».

    🔥 Ну хоть в чем-то они договорились. Могут, когда захотят.

  • Funny Cat
    Дядько Сем довго запрягає, як і з відкриттям другого фронту під час 2 СВ, але вже тоді буде ******* по дорослому.
  • Мирон Левицький 97d5f3f1
    Комуністичною пропагандою в СРСР під час Другої світової війни, а, пізніше, у радянській, і, так само, нині - в російській, історіографії термін «Другий фронт» прив'язувався до запропонованої керівництвом СРСР висадки значних військових сил союзників у Північній Франції. Бойові ж дії Великої Британії та Франції від вересня 1939 року, а США - від грудня 1941 року проти Третього Рейху, а саме дії союзників в Італії, Північній Африці, битва за Британію і взагалі - у районі Атлантики та Середземного моря - радянською стороною не вважалися «Другим фронтом».
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