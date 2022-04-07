Міністр оборони США Ллойд-Остін офіційно підтвердив передачу Україні розвідувальних даних

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив офіційно, що американська розвідка ділиться останніми даними з українськими захисниками, зокрема щодо планів росіян із захоплення Донеччини та Луганщини.

Як інформає Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це повідомляє CNN

Остін зазначив: "Ми надаємо їм розвідувальну інформацію для проведення таких операцій на Донбасі".

Остін відповідав комітеті Сенату США зі збройних сил. Сенатор Том Коттон запитав міністра, чи США надають урядову розвідувальну інформацію українцям для бойових операцій на окупованій території Криму та Донбасу.

Остін промовчав щодо Криму.

Крім того, американський посадовець підтвердив, що США не віднаджує Збройні сили України від проведення операцій проти росіян на окупованих територіях.

Уперше високопосадовець США такого рівня, як Остін, публічно підтверджує обмін засекреченою урядовою інформацією розвідки між США та Україною.

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