Одна жінка загинула внаслідок обстрілу російськими окупантами на Харківщині, - Синєгубов
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В результаті обстрілу російськими окупантами у Харківській області загинула одна жінка, 14 осіб було поранено.
Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста", - йдеться в повідомленні.
За словами Синєгубова, Ізюмський напрямок лишається критичним.
"Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем", - додав він.