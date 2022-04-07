Одна жінка загинула внаслідок обстрілу російськими окупантами на Харківщині, - Синєгубов

В результаті обстрілу російськими окупантами у Харківській області загинула одна жінка, 14 осіб було поранено.

Про це у Telegram повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог від свого безсилля продовжує атакувати мирне населення. У районі Олексіївки, Салтівки, ХТЗ окупанти знову із артилерії обстріляли житлові райони. На жаль, у Харкові та районі - 14 постраждалих, 1 жінка загинула. Декілька хвилин тому отримали прильоти ракетами по одному із районів міста", - йдеться в повідомленні.

За словами Синєгубова, Ізюмський напрямок лишається критичним.

"Ворог буде намагатися перекинути туди велику кількість техніки, яку наші ЗСУ, повірте, знищують щодня. Також у сьогодні у Харківському районі сили спеціальних операцій ЗСУ знищили одну із ворожих установок "Град" разом з екіпажем", - додав він.

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