Кабмін найближчим часом запровадить ембарго на торгівлю з РФ, - Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський обговорили можливість запровадження ембарго на торгівлю товарами з РФ.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора під час наради обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським питання запровадження Україною ембарго на торгівлю товарами з РФ. Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни. Найближчим часом закріпимо це урядовими рішеннями, аби усім була зрозуміла незворотність розірвання наших відносин із державою-агресором", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго.

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