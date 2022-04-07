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Кабмін найближчим часом запровадить ембарго на торгівлю з РФ, - Шмигаль

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Кабмін найближчим часом запровадить ембарго на торгівлю з РФ, - Шмигаль
Прем'єр Денис Шмигаль та президент Володимир Зеленський обговорили можливість запровадження ембарго на торгівлю товарами з РФ.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора під час наради обговорили з Президентом України Володимиром Зеленським питання запровадження Україною ембарго на торгівлю товарами з РФ. Україна повністю зупинила імпортні та експортні операції з державою-агресором від початку війни. Найближчим часом закріпимо це урядовими рішеннями, аби усім була зрозуміла незворотність розірвання наших відносин із державою-агресором", - зазначив глава уряду.

За словами Шмигаля, Україна розраховує, що світ запровадить потужне нафтове ембарго.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Як нові переселенці зареєструвалося вже понад 500 тисяч людей, - Шмигаль

Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    всіх критикують, а самі не запровадили.
  • ODNAKO
    Це саме має стосуватись Білорусії, а то влада лишить дірку для бариг, подивимось.
  • Oleksandr Onys
    Нарешті. А то ці всі "існують різні росії" ну якось зовсім не туди було
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