Естонія припинить імпорт російського газу до кінця 2022 року, - глава МЗС Лійметс
1 0702
Глава МЗС Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що країна вирішила повністю припинити імпорт природного газу з Росії до кінця 2022 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Вбивства цивільного населення у Бучі змінили громадську думку в нашому суспільстві, і через це ми швидко рухаємося вперед з цими рішеннями, щоб припинити фінансові потоки до Росії", - зазначила вона.
За словами Лійметс, "прикро" бачити, що Європейський Союз заплатив 35 мільярдів євро за російські енергоносії від початку війни. Ця цифра є "непропорційно великою" порівняно з фінансовою підтримкою, яку надали Україні.