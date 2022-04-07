Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Майно зрадника Медведчука вже працює на захист України, - Данілов про "приватний борт путінського кума"

11 25126
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повернувся з аеропорту "Київ", що в Жулянах та розповів новини про повітряну браму Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов розповів на своїй сторінці у Facebook

Майно зрадника Медведчука вже працює на захист України, - Данілов про приватний борт путінського кума 01

" Щойно повернувся з аеропорту "Київ", що в Жулянах, де був разом з головою Державної прикордонної служби України. Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили Оборони і бджола без дозволу не пролетить", - повідомляє Данілов.


Окрім цього Олексій Данілов повідомив гарну новину – "майно зрадника медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний "борт" путніського кума першим "героїчно" зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу"

Також,  Данілов нагадав, що літак вчасно був заарештований згідно з рішенням РНБО України щодо запровадження санкцій проти Медведчука.

Також читайте: Заступник голови Офісу Президента Татаров допоміг втекти з України куму Путіна Медведчуку, - ЦПК

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Хто його випустив?
  • Sophia-Maria Duglass
    Питання до президента - Чи е в нього яйки.
    - хто відпустив мериветчука .
    - хто розмінував дорогу з Криму
    Президент мае наказати ціх ворогів.

    А прикордонників с КП ВІЛОК вже арештували ?
  • juice
    Значить не тільки Медведчук зрадник але хтось в вищих ешелонах влади
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини