Чорногорія висилає чотирьох співробітників посольства РФ

Міністерство закордонних справ Чорногорії оголосило ще чотирьох дипломатів посольства РФ персонами нон ґрата.

Про це йдеться у заяві МЗС Чорногорії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Офіційну ноту про це рішення, що встановлює семиденний термін виїзду з території Чорногорії, у четвер було вручено послу Росії.

"Вказане рішення міністерство ухвалило на підставі оцінки відповідних органів безпеки Чорногорії діяльності російських дипломатів та статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - сказано в заяві.

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