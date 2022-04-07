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Ми готувались до застосування Росією хімічної зброї, - Данілов

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Ми готувались до застосування Росією хімічної зброї, - Данілов
Україні тиждень-два тому готувалась до можливого застосування Росією хімічної зброї.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Була ситуація тиждень - півтора тижні тому, коли пройшла інформація, що росіяни могли готувати проти наших Збройних Сил, проти наших деяких міст хімічну атаку. ... Ми поінформували населення, ми розуміємо, що наші медичні установи готові до таких речей, були навчання медперсоналу", - зазначив він.

За словами Данілова, на сьогодні антидоти є у достатній кількості у лікарнях.

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Топ коментарі

  • Виктор Ле
    Ви може і готувалися, тільки нам, жителям нічого не сказали.
  • Сергей Гусаченко 65a31d48
    Это же они готовились, а не граждан готовили.
  • Юрий Бойко 6bf70126
    Ах*єть! Антидоти у лікарнях. Нажаль, телепорт зламався, тому після можливої атаки міста до неї ще треба доповзти...
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