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Росію виключили з Ради з прав людини ООН, а згодом вона вирішила вийти звідти сама

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Росію виключили з Ради з прав людини ООН, а згодом вона вирішила вийти звідти сама
Право Росії на членство в Раді ООН з прав людини призупинено 7 квітня, але після цього в РФ заявили, що це рішення вони прияняли самостійно

Про це інформує Цензор.НЕТ, з посиланням на російські ЗМІ.

Про це заявив заступник Постійного представника РФ при ООН Геннадій Кузьмін.

"Російська Федерація ухвалила рішення про дострокове припинення з 7 квітня 2022 року своїх повноважень члена Ради ООН з прав людини", - сказав Кузьмін уже після ухвалення Генасамблеєю ООН рішення про зупинення членства РФ у Раді.

Також, звісно Кузьмін зазначив, що РФ розглядає рішення про зупинення членства в СПЧ ООН як неправомірний і політизований крок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Росії в Раді ООН з прав людини призупинено

Топ коментарі

  • Eugen Konovalenko 5e17cf20
    рабам права людини
    не зрозумілі та й не потрібні
  • Шпилли Вилли 12d74af3
    с собеза гнать надо тварей и бойкот мировой выродкам!!!
  • Саша Пончик
    Хрясь по касапскому иплу.
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