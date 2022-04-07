Польща вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Моравецький
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Польща вітає ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка зупиняє членство Росії у Раді ООН з прав людини та вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.
"Перед лицем жаху в України не було іншого виходу. Але цього недостатньо. Росія має бути притягнута до відповідальності за свої жахливі та масові злочини проти мирного населення. Ми вимагаємо створення міжнародної комісії з розслідування військових злочинів Росії в Україні", - написав Моравецький.