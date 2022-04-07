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Польща вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Моравецький

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Польща вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, - Моравецький
Польща вітає ухвалення Генеральною асамблеєю ООН резолюції, яка зупиняє членство Росії у Раді ООН з прав людини та вимагає створення міжнародної комісії з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Перед лицем жаху в України не було іншого виходу. Але цього недостатньо. Росія має бути притягнута до відповідальності за свої жахливі та масові злочини проти мирного населення. Ми вимагаємо створення міжнародної комісії з розслідування військових злочинів Росії в Україні", - написав Моравецький.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Такое ощущение что Моравецкий чистый Украинец и Бандеровец.
  • Дорогой Я
    Справжні друзі.
  • Дмитрий Сириус
    Спасибо Польше и всем нашим союзникам! Каждый как говориться "по кирпичику" поможет и будет нам всем общая победа над нынешней империей зла и нечистью!
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