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На Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 90 окупантів, 4 танки, 1 літак, - ОТУ "Схід"

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На Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 90 окупантів, 4 танки, 1 літак, - ОТУ "Схід"
7 квітня, російські фашистські війська здійснили 6 атак позицій українських захисників в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє ОТУ "Схід".

У повідпленні зазначається: "В результаті боїв втрати ворога склали: особового складу – до 90; танків – 4; БМП – 5; АТ – 9; літаків – 1;БПЛА – 3

Добігає чергова доба героїчного спротиву українського народу навалі російської орди. Кремлівські бандити не полишили своїх загарбницьких планів, тому українські воїни продовжують битву, знищують ворога та кожного дня наближають перемогу України".

Читайте також: На Східному напрямку 6 квітня була відбито 3 атаки окупантів, знищено до 60 окупантів, 1 літак, 3 танки, 1 міномет, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі

  • Дорогой Я
    На 90 крьіс мир стал чище. Спасибо, ЗСУ!
    Слава Україні!
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    війскові пишуть що біля Ізюму трупаки рашистів нема де складати... Їх дуже багато. Дуже.
  • Amber
    Чим більше вбитих орків , тим більше життів збережено украінцям 😠
    ми іх не чекали на своій землі - отож всі рашисти повинні здохнути !!
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