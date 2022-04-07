Сейм Латвії призначив 9 травня днем пам’яті загиблих українців

У четвер 7 квітня Сейм Латвії у фінальному читанні підтримав пропозицію призначити 9 травня 2022 року днем жалоби за українцями, які загинули внаслідок агресивної війни РФ - цивільними мешканцями і захисниками України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.

Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.

Окремі опозиційні депутати у дебатах закликали обрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня видається спробою приховано заборонити святкування і використати трагедії в Україні для внутрішніх політичних цілей.

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Схвалений проєкт передбачає, що у день жалоби державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади у цей день не можуть організовувати розважальні заходи і свята - дозвіл на них не даватимуть.

Раніше Сейм схвалив поправки до законодавства щодо символіки, яка висловлює схвалення збройної агресії, зарахувавши до такої, зокрема, символи Z і V.

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