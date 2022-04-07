Сейм Латвії призначив 9 травня днем пам’яті загиблих українців
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Delfi.
Пропозицію підтримав 61 депутат, проти проголосували 18.
Окремі опозиційні депутати у дебатах закликали обрати для цієї мети іншу дату, наприклад 24 лютого, мотивуючи це тим, що призначення жалоби на 9 травня видається спробою приховано заборонити святкування і використати трагедії в Україні для внутрішніх політичних цілей.
Схвалений проєкт передбачає, що у день жалоби державні прапори будуть приспущені. На резиденції президента, будівлі Кабміну та Сейму поруч розмістять і прапор України. Державні та місцеві органи влади у цей день не можуть організовувати розважальні заходи і свята - дозвіл на них не даватимуть.
Раніше Сейм схвалив поправки до законодавства щодо символіки, яка висловлює схвалення збройної агресії, зарахувавши до такої, зокрема, символи Z і V.