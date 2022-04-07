Російська протикорабельна ракета відвалилася від винищувача і впала на територію Білорусі, - ЗМІ. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеграм-канал Беларускі Гаюн.
Як зазначає канал, під населеним пунктом Давид-Городок знайдені уламки крилатої ракети. Це сталося в районі 11:30 між селами Теребличи, Оздамичі та Ольгомель (Брестська область).
При детальному аналізі знімків у соцмережах з'ясувалося, що під Давид-Городком впала тактична дозвукова протикорабельна ракета Х-35УЭ.
На кожному кермі цих ракет присутні номери, в уламків ракет, які були знайдені в Білорусі — це 06050. Також на корпусі є напис "Контрольный разъем", схожа і задня частина ракети.
Такі ракети можуть нести на собі бойовики-бомбардувальники Су-34. І нагадаємо, що незадовго до вибуху, в 10:57 та 11:00 з військового аеродрому в Барановичах вийшли на зліт у бік України два винищувачі. Дуже ймовірно, що, або ракета просто відвалилася від винищувача, або при запуску виникли проблеми і ракета впала на полі в Білорусі.