На Донбасі відбито 7 атак ворога. Знищено 4 танки, 10 одиниць бронетехніки та 2 артсистеми противника, - штаб ООС

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати атаки ворога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.

Зокрема, українські захисники знищили 4 танки, 10 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки, 2 артилерійські системи противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак та чотири безпілотних літальних апаратів ворога.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбасі відбито 9 атак. Ворог втратив 2 літаки, 6 танків, 5 одиниць броньованої техніки, 4 артилерійські системи, - штаб ООС