У Молдові штрафуватимуть за георгіївську стрічку та символи рашистів "Z" і "V"

У Молдові заборонили георгіївську стрічку, а також символи "Z" та "V", які російські війська використовують під час вторгнення до України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Необхідні поправки до законодавства схвалив парламент Молдови на засіданні 7 квітня.

Відтак Молдові забороняються "символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності".

Парламентарі також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, штрафуватимуть. Фізособам загрожує штраф до 9 тис. леїв або до 60 годин громадських робіт, а юридичним - штраф до 18 тис. леїв.

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