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Росія переводить війну у затяжну фазу, у змагання ресурсів, - Резніков

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Росія переводить війну у затяжну фазу, у змагання ресурсів, - Резніков
Україна виграла перший раунд війни, коли велися інтенсивні контактні бої з застосуванням десанту, піхоти і бронетехніки.

Про це у зверненні до держав-партнерів України заявив очільник Міноборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, зупинити Росію вдалося багато в чому завдяки тій зброї, яку Україна отримала від партнерів.

"Проте Росія зробила висновки і змінила тактику. Вона переводить конфлікт у затяжну фазу та в іншу форму. Кількість контактних боїв зменшується. Ворог наносить ракетні удари, застосовує авіацію, масово використовує системи РСЗО і далекобійну артилерію. Знищує наші мирні міста. Обстріли здійснюються з території самої Росії, Білорусі, а також акваторій Чорного та Азовського морів.

За таких умов війна переходить у фазу змагання ресурсів. Які у Росії майже безкінечні, порівняно в Україною. Щоб перемогти у такій війні, нам потрібна інша допомога, ніж ми отримували раніше", - пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що Україна прагне якнайшвидше звільнити захоплені окупантами території.

"Треба врятувати наших людей від геноциду. Для цього нам потрібна інша зброя", - додав він.

Серед необхідної зброї Резніков назвав системи протиповітряної оборони та бойові літаки, далекобійну зброю та важку артилерію, танки та бронетехніку, протикорабельні ракети, а також розвідувальні та ударні безпілотники.

Також читайте: Російська агресія створила загрози для всіх країн Чорноморського регіону, - Резніков

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Топ коментарі

  • Сергій Осадчий
    клінічні ідіоти
    вони хочуть свій лоптний ресурс протипоставити ресурсу всього цивілізованого світу?
  • Лариса fb3d953c
    Резніков каже що РФ переводить війну у якусь фазу , а як може Україна, яка вибиває ворога і має допомогу всього світу це допустити? Що це за зрада? Що там роблять зрадники коло Зеленського і нашіптують йому якісь перемовини, якісь перемир'я , що це за херня? Зеленський збирається визволяти всю Україну і бити ворога на його території, чи він буде здавати Україну Путіну , якийсь туалетний папір підписувати, щоб РФ через кілька років знову напала на нас? Чи Зеленський хоче сказати що він великий стратег? Бачимо який по тому що до самого початку війни казав що її не буде і будував як навіжений дороги і казав що будемо шашлики жарити. Якщо Зеленський не хоче або не може воювати то хай іде геть зв своїми зрадниками Єрмаками і Татаровами, пір'їна йому в зад, а наша армія буде добивати ворога і розправлятися з ним до його повної капітуляції і виплати репарації.
  • Urs
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