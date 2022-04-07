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"Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю", - Зеленський

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"Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що без важкої зброї війна може затягнутись.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network.

"Ми здаватися не збираємось. А без важкої зброї це буде більш довгий процес війни. Ми будемо відбиватись, вони потім знову можуть піти, отримати нову техніку, накопичать ще армію і знову підуть на нас, будуть окупувати нові міста. А ми знову будемо боротися. Тому поки наша держава без важкої зброї - це війна на більш довгий термін... Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю. І ми будемо міцними", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не контролює свої морські порти в окупованих містах, там постійно йдуть бої, - Зеленський

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    нам надати... хтось шось нам винен...
    легко когось винуватити у своїх проё*** , у своїй впертості і недалекоглядності...
    у пофігізму до військових потреб і легкому триньканню грошей на все шо завгодно, але не на озброєння... теж винен хтось ?
    колись оця артистична позиція вимог та докорів набридне світу... (не дай Боже, звісно)
  • Baraban
    Дайте то,подайте єто.А що зробив за три роки для ЗСУ?
  • drowsy_cat
    От що робить чарівний пендель. Зе точно читає коменти на ЦЕНЗОРІ.
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