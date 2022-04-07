Білорусь запроваджує держрегулювання цін на туалетний папір, підгузки і зубну пасту

Білорусь запроваджує держрегулювання цін на низку непродовольчих товарів, відповідну ухвалу підписав прем'єр-міністр Роман Головченко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

До списку увійшли мило, туалетний папір, серветки паперові, підгузки, гігієнічні пакети, синтетичні миючі та засоби для чищення порошкоподібні, зубна паста, взуття для дітей, панчішно-шкарпеткові вироби для дітей.

Постанова також уточнює перелік товарів першої необхідності та ліків, які піддаються "жорсткому" регулюванню цін, знижує граничні розміри оптових та торгових надбавок на м'ясо, хліб та макаронні вироби, вносить поправки до цінового регулювання плодоовочевої продукції.

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