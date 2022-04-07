Це ще одне покарання Росії, - Зеленський про виключення РФ з Ради ООН з прав людини

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Зеленського.

У повідомленні зазанчається: "Призупинення участі РФ у Ради ООН з прав людини є важливим кроком. Це ще одне покарання за агресію РФ проти України. Дякуємо партнерам за солідарність. Ми повинні продовжувати скоординований тиск на РФ на всіх міжнародних форумах. Змусимо Росію шукати миру разом!"

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