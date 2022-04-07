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Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка, ми воюємо за свою землю, - Зеленський

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Україна не хоче захоплювати РФ, жодного містечка, ми воюємо за свою землю, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна не планує нападати на РФ та захоплювати країну-агресора.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю індійському ЗМІ Republic Media Network, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не хочемо захоплювати Російську Федерацію. Ніколи про це не думали, жодного містечка, жодної людини. Нам все це не потрібно, ми воюємо тільки за свою землю", - наголосив президент.

За словами Зеленського, Україна ніколи не використовувала зброю, щоб атакувати територію РФ.

"Ми використовуємо зброю для того, щоб захищатись від тих, хто на нас наступає", - додав глава держава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Якщо світ хоче, щоб війна закінчилась, треба дуже швидко надати нам важку зброю", - Зеленський

Топ коментарі

  • Сергій Осадчий
    Це ти хлопче поспішив.. поспішив за українців розписуватись
  • Нина Лабунская
    До складу нашої землі входить ВСЯ Донецька та Луганська області!!! А не так як ти розповідаєш про "домовленості" про відвід російських військ на межі на 23.02.2022 року! То є НАША земля!
  • Бенина Мама
    Этот понос слов когда-нибудь закончится???
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