Велика Британія поділяє вашу рішучість допомогти Україні дипломатично, політично, економічно та військово, - Джонсон - Дуді
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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою подякував польському народові за те, що вони допомагають Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Джонсона.
У повідомленні зазначається: "Я вітаю польський народ за все, що вони роблять для підтримки України.
Велика Британія підтримує вас і поділяє вашу рішучість допомогти Україні дипломатично, політично, економічно та військово.
Солідарність між Великою Британією, Польщею та Україною".