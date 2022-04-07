Планшети волонтерів, затримані на кордоні, пропустили одразу після розголосу (оновлено)

Держбюро розслідувань намагалося конфіскувати 200 планшетів, які волонтери везли з-за кордону для українських захисників. Після розголосу вантаж все ж пропустили в Україну.

Про це у Facebook повідомила співзасновник благодійної організації Razom for Ukraine Любов Шипович, інформує Цензор.НЕТ.

"На пропускному пункті Шегині представник ДБР (а саме ‪Олексій Демків‬ Дбр Львів) намагається конфіскувати 200 планшетів, які наш водій везе для військових частин з усіма супровідними документами згідно постанови уряду про гуманітарний вантаж. Намагається забрати "за дорученням Львівської Обласної Військової Адміністрації", правда в тій же адміністрації нас запевняють, що ніяких доручень не давали. Ніяких документів представник ДБР не хоче показувати. Митники мовчки відходять в сторону, кажуть, що це не їхня справа", - розповіла Шипович.

Про це повідомили у поліцію, СБУ та ДБР, однак реакції, поки, немає.

"Ось так і відбувається, поки хтось захищає східний, південний і північний кордони, ДБР безстрашно захищає західний кордон від гуманітарних вантажів. І їм плювати, що Razom for Ukraine передали в Україну допомоги вже на понад 10 мільйонів доларів, що в кількох країнах сотні волонтерів по 15 годин на день без вихідних збирають кошти, купують, сортують, возять через кордони, провозять до військових частин туди, куди ті самі ДБР навряд погодились би їхати. І замість того, щоб довезти вантаж і вже розподіляти його на військові частини, наші волонтери в Україні воюють з доблесним ДБР. Але ми переможемо і їх, і разом з нашими військовими орків із сходу теж", - підсумувала вона.

Згодом Шипович доповнила пост інформацією про те, що планшети все ж пропустили.

"Щойно пропустили", - написала вона.

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