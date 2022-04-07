В Західному воєнному окрузі РФ за місяць змогли набрати тільки 11 контрактників, - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію, що в російській армії склалася катастрофічна ситуація із набором контрактників. За березень у Західному воєнному окрузі було набрано тільки 11 контрактників.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "У зв'язку з великими втратами особового складу під час бойових дій на території України пункти відбору на військову службу за контрактом Західного військового округу отримали додаткове завдання на відбір кандидатів для доукомплектування військових частин, які втратили боєздатність, військовослужбовцями за контрактом.

Як виявилося, громадяни російської федерації не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром їх відправлять до зони бойових дій в Україну. За березень місяць цього року у Західному військовому окрузі було прийнято на військову службу за контрактом лише 11 військовослужбовців: в 1-й танковій армії – 8; у 6-й загальновійськовій армії – 2; у 20-й загальновійськовій армії – жодного; у Балтійському флоті – 1.

У зв'язку з невиконанням плану набору, а це біля 3000 військовослужбовців, командувач Західного військового округу генерал-полковник Журавльов А. А. планує зняти з посади начальник управління кадрів Західного військового округу генерал-майора Бєлявського І".

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